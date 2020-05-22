Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Bayern, topladığı 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Frankfurt ise 28 puanla 13. basamakta bulunuyor. Bundesliga'da çıktığı son 12 maçta 34 puan toplayan Bayern, sahadan 3 puanla ayrılıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. 2019-20 sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım olan Frankfurt ise dev rakibi karşısında sürpriz kovalayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan ilk maç Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Hansi Flick'in öğrencileri, rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. TSİ 19.30'da başlayacak 90 dakika S Sport 2 ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Kimmich, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp, Costa, Abraham, Hinteregger, Ndicka, Hasebe, Gacinovic, Kamada, Rode, Kostic, Silva

Frankfurt'u konuk ettiği son 10 Bundesliga maçını kazanan Bayern, aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak. Bayern, Allianz Arena'da Frankfurt'u konuk ettiği 13 karşılaşmada 12 galibiyet aldı ve toplam 40 gol kaydetti (1B). Bavyera ekibi, bu stadyumda sadece Wolfsburg'u daha fazla mağlup etti (14).

Teknik direktör Adi Hütter yönetiminde ilk kez üst üste dört Bundesliga karşılaşmasında mağlup olan Frankfurt, Şubat-Mart 2017'den bu yana beş maçlık bir seri yaşamıyor.