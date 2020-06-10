Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 2-1

Almanya Kupası'nda yarı finalinde Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Ligde fırtına gibi esen, gözünü Almanya Kupası'na da diken Bayern, Allianz Arena'da konuk ettiği rakibini 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Bavyera ekibine finali getiren goller; 14'te Ivan Perisic ve 74'te Robert Lewandowski'den geldi. Frankfurt'un tek sayısını ise 69'da Danny da Costa kaydetti.

Lewandowski, kariyerinde ilk kez bir sezonda 45 gole ulaştı.

Bayern Münih, finalde Saarbrücken'i 3-0'la geçen Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaşacak.