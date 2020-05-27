Bayern Münih durdurulamıyor
Şampiyonluk yarışı veren takımların kapışmasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanından zaferle ayrıldı. 43’te Kimmich’in harika sayısıyla galibiyete ulaşan Bavyera ekibi, son 14 maçta 13. galibiyetini elde ederken, bitime 7 hafta kala takipçisi Sarı-Siyahlılar ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı
Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren takımların kapışmasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanından zaferle ayrıldı. 43’te Kimmich’in harika sayısıyla galibiyete ulaşan Bavyera ekibi, son 14 maçta 13. galibiyetini elde ederken, bitime 7 hafta kala takipçisi Sarı-Siyahlılar ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı
Karşılaşma başlamadan önce iki takımın futbolcuları, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Dev maç öncesinde Bayern'in yıldızı Kimmich ve Goretzka sahaya maske ile çıktı.