Bayern Münih durdurulamıyor

Şampiyonluk yarışı veren takımların kapışmasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanından zaferle ayrıldı. 43’te Kimmich’in harika sayısıyla galibiyete ulaşan Bavyera ekibi, son 14 maçta 13. galibiyetini elde ederken, bitime 7 hafta kala takipçisi Sarı-Siyahlılar ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı

27 Mayıs 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Bayern Münih durdurulamıyor

Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren takımların kapışmasında Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanından zaferle ayrıldı. 43’te Kimmich’in harika sayısıyla galibiyete ulaşan Bavyera ekibi, son 14 maçta 13. galibiyetini elde ederken, bitime 7 hafta kala takipçisi Sarı-Siyahlılar ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı


Karşılaşma başlamadan önce iki takımın futbolcuları, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Dev maç öncesinde Bayern'in yıldızı Kimmich ve Goretzka sahaya maske ile çıktı.


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