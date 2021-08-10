Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Alman ekiplerinden Bayern Münih, ABD'li forvet DeShaun Thomas'ı kadrosuna kattı. Kariyerinde daha önce Nanterre, Barcelona, Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos gibi önemli takımların formalarını giyen 29 yaşındaki oyuncu, Japonya macerası sonrası Bayern Münih formasıyla yeniden EuroLeague'e dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Japonya'da Toyota Alvark Tokyo forması giyen DeShaun Thomas; 16.6 sayı, 4.7 ribaunt ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.