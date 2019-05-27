Bayern Münih çifte zaferi böyle kutladı!

Berlin Olimpiyat Stadı'nda Almanya Kupası final maçına çıkan Bayern Münih, Leipzig'le karşı karşıya geldi. Bayern Münih, karşılaşmanın 29. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 önde geçti ve soyunma odasına önde gitti.

Yaklaşık 75 bin seyircinin bulunduğu mücadelenin ikinci yarısında Bayern Münih, 78'de Kingsley Coman ve 86'da Robert Lewandowski'nin attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve Almanya Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.

Bundesliga'da da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sezonu çifte kupayla tamamladı ve kupa coşkusunu böyle yaşadı.