Bayern Münih çifte zaferi böyle kutladı!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sezonu şampiyon tamamladı. Bundesliga Kupası'nın ardından Almanya Kupası'nı da kazanan Bayern Münih, çifte kupa coşkusunu böyle yaşadı.

27 Mayıs 2019, Pazartesi 15:09
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Bayern Münih çifte zaferi böyle kutladı!

Berlin Olimpiyat Stadı'nda Almanya Kupası final maçına çıkan Bayern Münih, Leipzig'le karşı karşıya geldi. Bayern Münih, karşılaşmanın 29. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 önde geçti ve soyunma odasına önde gitti.

Yaklaşık 75 bin seyircinin bulunduğu mücadelenin ikinci yarısında Bayern Münih, 78'de Kingsley Coman ve 86'da Robert Lewandowski'nin attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve Almanya Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.

Bundesliga'da da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sezonu çifte kupayla tamamladı ve kupa coşkusunu böyle yaşadı.

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