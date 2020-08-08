Bayern Münih - Chelsea (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, bugün yapılan son 16 turu maçlarıyla belli oluyor. Bayern Münih, İngiltere’de 3-0 mağlup ettiği Chelsea’yi konuk ediyor. İlk maçta aldığı skorla tur kapısını aralayan Bavyera ekibi, Chelsea engelini aşıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İngiliz ekibi ise Allianz Arena'da mucize peşinde. Gecenin diğer kapışmasında Barcelona, Napoli'yi ağırlıyor. Bayern Münih - Chelsea maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun son rövanş maçları bu akşam oynanıyor. Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlıyor. Gecenin diğer maçı ise Almanya'da oynanıyor. Bayern Münih, İngiltere'de 3-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'yi konuk ediyor. Çeyrek finale yakın olan Bayern Münih, evinde alacağı skorlar bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Maviler ise güçlü rakibi karşısında mucize kovalıyor.
Bayern'de Pavard ve Coman, Chelsea'de ise Azpilicueta, Pulusic, Pedro, Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemiyorlar. Londra ekibinde kırmızı kart cezası bulunan Alonso ve Jorginho da maç kadrosunda yer almıyor.
Bayern Münih - Chelsea maçı hangi kanalda?
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen ekranlara geliyor.
Bayern Münih - Chelsea ilk 11'ler:
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski
Chelsea: Caballero, James, Christensen, Zouma, Emerson, Barkley, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount, Abraham