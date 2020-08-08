Bayern Münih - Chelsea (CANLI)

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun son rövanş maçları bu akşam oynanıyor. Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli’yi Nou Camp’ta ağırlıyor. Gecenin diğer maçı ise Almanya'da oynanıyor. Bayern Münih, İngiltere'de 3-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'yi konuk ediyor. Çeyrek finale yakın olan Bayern Münih, evinde alacağı skorlar bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Maviler ise güçlü rakibi karşısında mucize kovalıyor.

Bayern'de Pavard ve Coman, Chelsea'de ise Azpilicueta, Pulusic, Pedro, Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemiyorlar. Londra ekibinde kırmızı kart cezası bulunan Alonso ve Jorginho da maç kadrosunda yer almıyor.

Bayern Münih - Chelsea maçı hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen ekranlara geliyor.

Bayern Münih - Chelsea ilk 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Chelsea: Caballero, James, Christensen, Zouma, Emerson, Barkley, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount, Abraham