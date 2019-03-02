Bayern Münih, Buducnost deplasmanında farklı kazandı: 75-89

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Bayern, ilk çeyreği 17-25'lik skorla üstün geçti.

İkinci çeyrekte 27-16'lık periyot skorunu yakalayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 44-41 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte 10 sayılık farkı yakalamayı başaran Bayern, son çeyreğe 59-66 üstün girdi.

Son çeyrekte farkı açmayı başaran Alman temsilcisi, karşılaşmadan 75-89'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 24. maçında 12. galibiyetini alırken Buducnost ise üst üste 4., toplamda ise 18. yenilgisini aldı.

Buducnost'ta Edwin Jackson 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Norris Cole 12, Filip Barovic ve Nemanja Gordic de 10'ar sayıyla oynadılar.

Bayern'de Vladimir Lucic 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Danilo Barthel 16, Nemanja Dangubic 13 sayı üretti.