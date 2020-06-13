Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

13 Haziran 2020, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 31. haftasında oynadığı son dokuz maçı kazanan lider Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Bavyera ekibi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. 57 puanı bulunan ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Mönchengladbach ise dev rakibinin serisi sonlandırmanın peşinde. Allianz Arena'da oynanan mücadele TSİ 19.30'da başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

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Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach ilk 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Cuisance, Perisic, Boateng, Goretzka, Hernandez, Gnabry, Alaba, Kimmich, Zirkzee

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Kramer, Herrmann, Thuram, Stindl, Lainer, Hofmann, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Neuhaus


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