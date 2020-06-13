Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 31. haftasında oynadığı son dokuz maçı kazanan lider Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Bavyera ekibi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. 57 puanı bulunan ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Mönchengladbach ise dev rakibinin serisi sonlandırmanın peşinde. Allianz Arena'da oynanan mücadele TSİ 19.30'da başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach ilk 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Cuisance, Perisic, Boateng, Goretzka, Hernandez, Gnabry, Alaba, Kimmich, Zirkzee

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Kramer, Herrmann, Thuram, Stindl, Lainer, Hofmann, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Neuhaus



