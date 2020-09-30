Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan Bayern Münih, Avrupa'da bu sezona damgasını vuran takım oldu. Hansi Flick yönetiminde müthiş işlere imza atan Bavyera temsilcisi, şimdi ise yeni bir kupanın daha peşinde olacak. Kırmızı-Beyazlılar, Almanya Süper Kupası'nda bu akşam ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih'te Nianzou ve Sane, sakatlıkları nedeniyle maçı kaçıracak isimler. Alaba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Dortmund'da ise Raschl, Schmelzer, Zagadou, Hazard, Sancho ve Bürki sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler olarak dikket çekiyor.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dev maç Kanal D ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Bayern Münih - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz, Akanji, Hummels, Emre Can, Piszczek, Guerreiro, Delanyet, Witsel, Brandt, Reus, Haaland

''Takımımız, zihinsel olarak çok iyi''

Maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hansi Flick, hem maç hakkında konuştu hem de Leroy Sane ve David Alaba'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Hoffeinheim ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maç hakkında konuşan Flick, "Takımımız, zihinsel olarak çok iyi. Belki birkaçı yorgundu ancak her zaman sahada yüzde yüzünü veriyorlar. Hoffenheim'da da durum böyleydi. Maalesef o maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." dedi.

''4 hafta sahalardan uzak kalacak''

Leroy Sane ve David Alaba'nın durumu hakkında konuşan Bayern'in hocası, "Alaba'nın kas problemi var. Maça kadar nasıl olduğunu gözlemleyeceğiz. Leroy Sane oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dizinde kapsül yaralanması var. Umarız milli maç arasından sonra döner" diyerek 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

"Borussia Dortmund fantastik bir takım"

Borussia Dortmund maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Flick, "BVB fantastik bir takım. Çok genç bir ekibi var. Atak futbol ile çekici bir futbol oynuyorlar. Almanya'nın en iyileriyle rekabet edebiliriz. Bu bizi daha da ileriye götürecektir" ifadelerini kullandı.