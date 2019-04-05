Almanya Bundesliga’da erken final zamanı... Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kapışmada 2 puan fark ile zirvede yer alan Borussia Dortmund, lig 2.’si Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Konuk ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı başarırsa arasındaki farkı 5’e çıkaracak ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Bavyera ekibi galibiyete uzanırsa yeniden zirveye çıkacak ve bitime 6 hafta kala zirve yarışı iyice kızışacak.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek müsabaka bugün TSİ 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Thiago, James Rodriguez, Goretzka, Gnabry, Coman, Lewandowski

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Larsen, Götze

Ev sahibi Bayern'de Arjen Robben ve Corentin Tolisso sakatlık sebebiyle sahaya çıkamayacak. Bavyera ekibinde David Alaba, Joshua Kimmich ve Thiago Alcantara sarı kart sınırında yer alıyorlar.

Borussia Dortmund ise arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Önce Achraf Hakimi'nin sezonu kapatmasıyla şok yaşayan Dortmund, derbide Paco Alcacer ve Raphael Guerreiro'dan da sakatlıklar sebebiyle faydalanamayacak. Öte yandan Christian Pulisic de sakatlığı sebebiyle derbide sahaya çıkamayacak.