Bayern Münih - Borussia Dortmund (CANLI)

Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan Bayern Münih, Avrupa'da bu sezona damgasını vuran takım oldu. Hansi Flick yönetiminde müthiş işlere imza atan Bavyera temsilcisi, şimdi ise yeni bir kupanın daha peşinde olacak. Kırmızı-Beyazlılar, Almanya Süper Kupası'nda bu akşam ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih'te Nianzou ve Sane, sakatlıkları nedeniyle maçı kaçıracak isimler. Alaba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Dortmund'da ise Raschl, Schmelzer, Zagadou, Hazard, Sancho ve Bürki sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler olarak dikket çekiyor.

Maçta ilk düdük çaldı.

Maçın 18. dakikasında Aphonso Davies ile atak başladı. Tomas Müller orta alanda topu aldı ve sağ kanada koşu yapan Lewandoski'ye gönderdi. Lewa penaltı noktası üzerinde bulunan Tolisso'ya yerden pasını gönderdi. Boş pozisyonda olan Tolisso gelişine şutunu attı ve Marwin Hitz'i mağlup etmeyi başardı.

Dakika 24'ü gösterdiğinde Bayern Münih'te kaleci Neuer hatalı bir pas attı. Ceza sahası çevresinde 4 Dortmundlu oyuncu bulunuyordu. Son olarak Marco Reus topla buluştu, rakibini geçti şutunu attı ancak Neuer gole izin vermedi.

32.dakikada sol kanattan Aphonso Davies arka direğe ortasını gönderdi. Thomas Müller iyi yükselerek kafasını vurdu ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

39'da Bayern Münih, çıkarken top kaybı yaptı. Tek paslarla ceza sahasına giren Dortmund'da son topla buluşan isim Julian Brandt oldu. Brandt sert ve düzgün bir vuruşla Neuer'i avlayarak durumu 2-1'e getirdi.

Maçın ilk yarısı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

BAYERN MUNIH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Hitz; Hummels, Emre Can, Akanji; Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack; Brandt, Reus; Haaland

Borussia Dortmund: Neuer; Pavard, Süle, Martinez, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Coman, Müller, Davies; Lewandowski

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dev maç Kanal D ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

''Takımımız, zihinsel olarak çok iyi''

Maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hansi Flick, hem maç hakkında konuştu hem de Leroy Sane ve David Alaba'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Hoffeinheim ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maç hakkında konuşan Flick, "Takımımız, zihinsel olarak çok iyi. Belki birkaçı yorgundu ancak her zaman sahada yüzde yüzünü veriyorlar. Hoffenheim'da da durum böyleydi. Maalesef o maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." dedi.

''4 hafta sahalardan uzak kalacak''

Leroy Sane ve David Alaba'nın durumu hakkında konuşan Bayern'in hocası, "Alaba'nın kas problemi var. Maça kadar nasıl olduğunu gözlemleyeceğiz. Leroy Sane oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dizinde kapsül yaralanması var. Umarız milli maç arasından sonra döner" diyerek 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

"Borussia Dortmund fantastik bir takım"

Borussia Dortmund maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Flick, "BVB fantastik bir takım. Çok genç bir ekibi var. Atak futbol ile çekici bir futbol oynuyorlar. Almanya'nın en iyileriyle rekabet edebiliriz. Bu bizi daha da ileriye götürecektir" ifadelerini kullandı.