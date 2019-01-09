Bayern Münih, Benjamin Pavard transferini duyurdu!

Bundesliga'da son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih, ara transferde bombayı patlattı. Bavyera ekibi, Stuttgart forması giyen Benjamin Pavard'ı önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını duyurdu.

09 Ocak 2019, Çarşamba 12:20
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Bayern Münih, Benjamin Pavard transferini duyurdu!

Bundesliga'da son 6 yıldır şampiyonluğu hiçbir takıma kaptırmayan Bayern Münih, ara transferde bombayı Benjamin Pavard ile patlattı.

Alman devinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Fransız stoperin gelecek sezondan itibaren Bayern'in formasını giyeceğini duyurdu.

Pavard'la 5 yıllığına anlaşan Bavyera ekibinin transfer için Stuttgart'a ne kadar bonservis ödeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

22 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz yaz ülkesiyle Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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