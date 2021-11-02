Bayern Münih - Benfica maçının öne çıkan rakamları

Şampiyonlar Lig’i 4. hafta mücadelesinde, 9 puan 12 averaj ile 1. sırada yer alan Bayern Münih, 4 puan -1 averaj ile 2. sırada bulunan Benfica ile karşı karşıya gelecek. Allianz Arena Stad’ında oynanacak mücadele TSİ 23:00’da EXXEN’den canlı yayınlanacak. Maçın skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de...

Hücum güçleri çok farklı

Atılan goller ve asistlerde önde olan Bayren’in, şut paslarında ve isabetli şutlarda ki üstünlüğü de dikkat çekiyor. Başarılı atak aksiyonları ve ceza sahasında topla buluşmada -ki bu iki parametre galibiyette en önemli ikincil parametreler kuşağındadır- yine önde olan ev sahibi taraf.

Pas Oyunu Bayern'in işi

Neredeyse tüm yaratıcı paslaşma stratejileri Bayern Münih’in lehine gözüküyor. Anahtar paslar, ara paslar, akıllı ve uzun paslar Bayern üstünlüğünde.

Şampiyonlar Ligi’nde 22/24 yapan Bayern Münih, bu maçların son 4’ünde kalesini gole kapattı. Rakiplerine korku veren istatistiklere sahip olan ev sahibi ekibin 6/7 maçında 2.5’ten fazla gol atıldı. Bayern Münih rakibi ile karşılaştığı son 3 maçta da şans tanımazken, Benfica ile tüm kulvarlarda karşılaştığı son 4 maçta en az 2 gol atma başarısı gösterdi.