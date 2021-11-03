Bayern Münih-Benfica maç sonucu: 5-2

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Grupta namağlup lider olan Bavyera ekibi, Benfica'yı yine devirdi. Deplasmanda Portekiz ekibini 4-0'la geçen Almanlar kendi sahalarında da Benfica'yı 5-2 yendi.

4'te 4'le yola devam

Bayern'e galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (3), Serge Gnabry ve Leroy Sane atarken, Lewandowski hat-trick yaptığı karşılaşmada bir de penaltıdan yararlanamadı. Benfica'da Felipe Rodriguez ile Darwin Nunez'in sayıları puan için yeterli olmadı. Bu sonuçla Münih 4'te 4'le yoluna devam edip, puanını 12 yaparken, Benfica 4 puanda kaldı.



