Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, geçtiğimiz sezon kazanılmadık kupa bırakmayan Bayern'de Serge Gnabry'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Leroy Sane'nin durumu maç saati netleşecek ancak riske edilmesi beklenmiyor. Sağda Douglas Costa, solda Kingsley Coman izleyeceğiz. Ortalarında da klasik ikili; Thomas Müller ve önünde Robert Lewandowski olacak. TD Hansi Flick'in sol bekte, son lig maçında olduğu gibi Lucas Hernandez'i oynatacağı ve Alphonso Davies'i yedek soyunduracağı konuşuluyor. Flick; "Geçen sezonki seviyeyi korumak kolay olmayacak ancak maç maç ilerleyerek aynı başarıları tekrarlamak istiyoruz..." açıklamasında bulundu.

La Liga'da yeni sezona yine savunması ön planda bir giriş yapan Atletico Madrid, 4 maç sonunda kalesinde sadece 1 gol gördü. Savunmadan Jose Gimenez, orta alandan Saul Niguez ve hücumdan Diego Costa deplasman kafilesinde yer almadı. TD Diego Simeone'nun stoper ikilisini "Savic & Felipe" yapmasını, hücumda da Joao Felix ile Luis Suarez'e görev vermesini bekliyoruz. Thomas Partey'in ayrılması be Niguez'in yokluğunda orta alanda Koke'nin yanında Arsenal'den kiralanan yeni transfer Lucas Torreira'yı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk ettiği 2 karşılaşmayı da "tek farkla" kazandı.

- Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece 2'sinden galip ayrılabildi. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Bayern'in oynadığı son 3 resmi maç "2.5 ÜST" biterken, Atleti'nin son 3 resmi maçı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Münih Kazanır" oldu! %57'lik kesim Alman devinin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.