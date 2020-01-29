Bayern Münih antrenmanında yaşanan gerilim, Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Takımın tecrübeli isimlerinden Jerome Boateng ile Leon Goretzka arasında yumruklar konuştu. Bild'de yer alan habere göre Goretzka'in Boateng'e bir pozisyonda sert bir müdahele yaptığı ve gerilimin başladığı aktarıldı. Sert faulün ardından çılgına dönen Boateng'in takım arkadaşı Goretzka’ya yumruk attığı ifade edildi.

Sinirler iyice gerilirken araya giren Robert Lewandowski, tansiyonun düşmesini sağladı. Ardından takımın teknik direktörü Hans-Dieter Flick'in müdahelesiyle iki yıldız arasındaki gerilim sona erdi, kavganın büyümesi önlendi.

Goretzka, Müller'le de tartışmıştı

25 yaşındaki Alman oyuncu Goretzka'nın bu olayı ilk değil. Başarılı oyuncu, kısa süre önce takımın en önemli isimlerinden Thomas Müller ile de antrenmanda tartışmıştı. Bayern Münih yönetimi, iki oyuncuya da herhangi bir yaptırım uygulamamıştı.

Barış pozu geldi

Olaydan çok kısa bir sonra Goretzka ile Boateng barıştı. Goretzka'nın sosyal medya hesabından bu iki kareyi paylaşmasının ardından Bavyera ekibinin taraftarları, gönderiyi mesaj ve beğeni yağmuruna tuttu.















