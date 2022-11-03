Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak. Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022- 2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı, 11. sırada. Son maçında Fenerbahçe Beko'ya kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Almanya'da kazanıp moral depolamayı hedefliyor. Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Alman ekibi, 18. basamakta bulunuyor. Temsilcimizde bu yaz milli takımda sakatlanan ve sağ elinden bir operasyon geçiren Shane Larkin, maç kadrosunda yer alamayacak. Lacivert Beyazlılar'da yeni transfer Isaiah Taylor'ın ise kadroda olması bekleniyor.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Audi Dome'da oynanacak olan Bayern Münih-Anadolu Efes maçı bu akşam TSİ 22:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 773. maç

Avrupa arenasındaki 773. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 525. maçına çıkacak olan Lacivert Beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 524 karşılaşmada 283 galibiyet ve 241 yenilgi elde etti.

8 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar 8 kez karşılaşırken, Turkish Airlines EuroLeague’de 2 takım arasında oynanan 8 karşılaşmada temsilcimiz 5 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’ya Sinan Erdem Spor Salonu’nda 79-88 mağlup olmuş, Bayern Münih ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımına deplasmanda 78-72 yenilmişti. EuroLeague’de 5. haftanın ardından Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 11., Bayern Münih ise 5 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.