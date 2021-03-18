Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 30. maç döneminde deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Lacivert-Beyazlılar, 19 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 18 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 74-71 kazanmıştı. Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıkacak.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Audi Dome’da oynanacak olan Bayern Münih-Anadolu Efes karşılaşması 19 Mart Cuma günü TSİ 22:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa’da 716. randevu

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 716. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 715 karşılaşmada 407 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 468. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 467 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Ergin Ataman: En kritik maçlarımızdan birine çıkıyoruz

Zorlu karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ataman, "Bayern Münih bu sezon Wade Baldwin önderliğinde özellikle Vladimir Lucic, Paul Zipser ve Jalen Reynolds’ın skorer oyunları ve geniş rotasyonlu oyun sistemleri ile çok etkili bir sezon geçiriyor. Normal sezonun son beş haftasına geldiğimizde sıralama açısından en kritik maçlarımızdan birine çıkıyoruz. Kazanmak için yine iyi savunma yapmalıyız ve hücumda top paylaşımını devam ettirmeliyiz" dedi.

Doğuş Balbay: Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Balbay, "Bayern Münih, mücadeleyi bırakmayan enerjik oyunculardan kurulu bir ekip. Son maçlarda yakaladığımız ivmeyi Bayern Münih karşısında da aynı ciddiyetle devam ettirmek istiyoruz" dedi.