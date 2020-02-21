Euroleague’de verilen 1 haftalık aranın ardından Anadolu Efes açılışı Almanya deplasmanında yapacak. 21 galibiyetle lider durumda bulunan Lacivert-Beyazlılar, Bayern Münih’in konuğu olacak. Son 10 haftaya girilirken Play-Off’u garantileyen ancak ilk 4 takım arasında kalarak, üst turda ev sahibi avantajını almak isteyen Efes, sakat ve eksiklere rağmen mutlak galibiyet arayacak.

Kısa rotasyonda sıkıntı yaşayan Lacivert-Beyazlılar’da Larkin ile Micic’in sakatlıkları sürerken Doğuş ve Tolga Geçim de Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet, 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75’lik skorla kazanmıştı.

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Audi Dome’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa arenasındaki 683. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 682 karşılaşmada 385 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague’de ise 435. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 434 müsabakada 228 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

4. randevu

Bayern Münih ile Anadolu Efes, Euroleague’de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 3’ünde de parkeden galip ayrılan taraf oldu. Efes, sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 104-75’lik skorla kazanmıştı.

9 maçlık galibiyet serisi var

Son olarak evinde CSKA Moskova’ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 9 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibi karşısında serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Efes, Bayern maçı ile birlikte üste üste 3 maçını deplasmanda oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Almanya deplasmanın ardından Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv’e konuk olacak.

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.8 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla, Bayern Münih ise 74.1 sayı, 31.3 ribaund ve 16.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Anadolu Efes’te Shane Larkin ile Vasilije Micic sakatlıklarından dolayı maçta oynayamayacak.



