Bayern Münih-Anadolu Efes maçı (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'e konuk oluyor. Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022- 2023'te çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı, 11. sırada. Son maçında Fenerbahçe Beko'ya kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Almanya'da kazanıp moral depolamayı hedefliyor. Bayern Münih ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Alman ekibi, 18. basamakta bulunuyor. Temsilcimizde bu yaz milli takımda sakatlanan ve sağ elinden bir operasyon geçiren Shane Larkin, maç kadrosunda yer alamayacak. Lacivert Beyazlılar'da yeni transfer Isaiah Taylor'ın ise kadroda yer alıyor.

Bayern Münih 18-18 Anadolu Efes (Karşılaşmada son çeyrek oynanıyor)

Karşılaşmanın ilk çeyreği, oldukça dengeli geçti. Periyodun başından sonuna karşılıklı basketlerle gidilmesi sonucunda fark iki takım lehine de gelişim göstermedi. Çeyreğin bitimine 3:31 kala Isaac Bonga'nın basketiyle Bayern Münih, periyottaki en büyük fark olarak 3 sayılık avantaja ulaşabildi. Sonrasında rakibine cevap veren Anadolu Efes, bitime 47 saniye kala 16-18 ile önde olan taraftı. Isaac Bonga'nın Bayern Münih adına bulduğu basketle de ilk çeyrek 18-18 eşitlikle sona erdi.

İlk periyot sonucu: Bayern Münih 18-18 Anadolu Efes

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de denge hakimdi. 5:48 kala Vasilije Micic'in sayısıyla üst üste iki hücumdan basketle dönmeyi başarmış olan Anadolu Efes, 23-26'lık üstünlüğü yakaladı. 3:38 kala Ante Zizic'in basketi 29-32 ile Anadolu Efes'i 3 sayı önde tutsa da Augustine Rubit, Vladimir Lucic ve Cassius Winston'ın sayılarıyla seri yakalayan Bayern Münih, 2:21 kala 36-32 ile üstünlük sağlayan taraftı. Çeyreğin son bölümünü özellikle Will Clyburn'ün performansıyla etkili geçen temsilcimiz, 34 saniye kala Tibor Pleiss'ın bulduğu basketle de ilk yarıyı 38-39 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 38-39 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğin hemen başında Will Clyburn ve Vasilije Micic ile basketler bulan Anadolu Efes, 8:42 kala 38-43'lük üstünlüğü yakaladı. Clyburn'ün etkili performansı ile temsilcimiz, 4:22 kala da 48-55 ile bir skor avantajı yakalamıştı. Fakat sonrasında Nick Weiler-Babb, Isaac Bonga ve Cassius Winston ile 3 hücum üst üste üçlük isabetleri bulan Bayern Münih, 2:47 kala 57-55'lik üstünlüğü sağladı. Çeyreğin son bölümünde devreye giren Vasilije Micic, 53 saniye kala Anadolu Efes'i 59-61 ile yeniden öne geçirse de 26 saniye kala Nick Weiler-Babb'in basket faul isabeti ile Bayern Münih, periyodu 62-61 önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: Bayern Münih 62-61 Anadolu Efes

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Avrupa arenasındaki 773. maç

Avrupa arenasındaki 773. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 772 karşılaşmada 440 galibiyet ve 332 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 525. maçına çıkacak olan Lacivert Beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 524 karşılaşmada 283 galibiyet ve 241 yenilgi elde etti.

8 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar 8 kez karşılaşırken, Turkish Airlines EuroLeague’de 2 takım arasında oynanan 8 karşılaşmada temsilcimiz 5 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’ya Sinan Erdem Spor Salonu’nda 79-88 mağlup olmuş, Bayern Münih ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımına deplasmanda 78-72 yenilmişti. EuroLeague’de 5. haftanın ardından Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 11., Bayern Münih ise 5 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.