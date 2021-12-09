Bayern Münih-Anadolu Efes maçı (CANLI)

Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih'e konuk oluyor. Geçen hafta lider Barcelona karşısında uzatma çeyreğinde yıkılan ve parkeden 95-93'lük mağlubiyetle ayrılan Efes'in 4 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Lacivert Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Efes, averajla 10. sırada. Aynı galibiyet ve yenilgiye sahip olan Bayern ise 11. basamakta.

Bayern Münih 27 - 23 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Bayern Münih 44 - 38 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Audi Dome'da oynanan Bayern Münih-Anadolu Efes maçı TSİ 21.45'te başladı ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 741. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 740 karşılaşmada 421 galibiyet ve 319 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 493. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bu kupada bugüne kadar oynadığı 492 karşılaşmada 264 galibiyet ve 228 yenilgielde etti.

Anadolu Efes ile Bayern Münih Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 6 karşılaşmada Efes, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 13. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın FC Barcelona takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 93-95 mağlup olmuş, FC Bayern Münih ise Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını evinde 73-65 yenmişti. Euroleague’de 13. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 10., FC Bayern Münih de 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.