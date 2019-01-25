Bundesliga devi Bayern Münih, MLS ekiplerinden Vancouver'da forma giyen 18 yaşındaki genç yetenek Alphonso Davies'i 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Genç yıldızın transferi sonrası Alman basını ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Sport1 adlı internet sitesinin özel haberine göre Bavyera ekibi, kadın futbol takımı için Davies'in kız arkadaşı Jordyn Huitema için de transfer teklifinde bulundu.

Tıpkı Davies gibi futbolcu olan 17 yaşındaki Huitema'nın ise bu teklifi daha önce Paris Saint Germain'e söz verdiği için reddettiği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler