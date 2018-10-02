Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Munih ile Ajax karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Benfica'yı 2-0 mağlup eden Bayern Munih sahasında Ajax'ı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Ajax da ilk maçında AEK Atina'yı 3-0 ile geçmişti. Bu önemli maç öncesinde mücadeleyi yayınlayacak kanal büyük merak konusu.

Bayern Munih - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadelenin beIN SPORTS'tan yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray



