Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 00:47
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Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi.

Hoffenheim, Bundesliga’nın 18. haftasında PreZero Arena’da Bayern Münih’i konuk etti.

Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.

Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.

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