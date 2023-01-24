Bayern - Köln maçı iddaa oranları!

9 haftalık aradan RB Leipzig deplasmanındaki 1 puanla dönen Bayern Münih'te Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui ve Sadio Mane'nin sakatlıkları ile ilgili olumlu bir gelişme yok. Neuer ve Hernandez sezonu kapattı. Mazraoui ile Mane'nin geri dönüş tarihleri belirsiz. Neuer yerine Yann Sommer takviyesi yapıldı ve İsviçreli eldiven ilk maçında ortalama bir performans sergiledi. Mazraoui'nin yokluğunda sağ bekte Benjamin Pavard izlemeye devam edeceğiz; orta alanda "Joshua Kimmich & Leon Goretzka" ortaklığı değişmeyecek. Tabela yapan Eric Maxim Choupo-Moting de ilk 11'deki yerini koruyacaktır ancak RB Leipzig maçına kıyasla Jamal Musiala yerine Thomas Müller, Leroy Sane yerine de Kingsley Coman'ı görebiliriz.

BAYERN - KÖLN MAÇI İDDAA ORANLARI!

Werder Bremen'i 7-1 yenen Köln ise 16. maç haftasının en sükseli skoruna imza attı. Antrenmanda sakatlanan "savunma lideri" Timo Hübers deplasman kafilesinde yer almadı. Hübers'in yerine Nikola Soldo forma giyecek. Bremen maçının son bölümünde kenara gelen Ellyes Skhiri de maç saati netleşecek. Tunuslu oyuncu 2 gol 1 asistle maça damga vuran isim olmuştu... Yetişemeyecek durumda olursa Dejan Ljubicic'i ilk 11'de görürüz. Bir kanatta Florian Kainz, diğerinde Linton Maina; hücum merkezinde Steffen Tigges görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern Münih'in son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" oldu. (5 maç - 24 gol)

- Köln deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını kaybetti. Son 3 deplasmanda gol de atamadı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern handikap yapar (H1)" oldu! %24'lük kesim Hübers'in yokluğunda Bavyera ekibinden farklı bir galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL İBRAHİM AĞIŞ’IN TERCİHİ

Hafta sonu konuk olduğu Leipzig karşısında ilk yarı 1-0 önde kapatmayı başaran Bayern Münih ikinci yarıda fazla bir varlık gösteremeyen ev sahibi ekip yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak 1 puana razı oldu. Lider olarak yoluna devam eden Bayern Münih taraftarı önünde baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. Köln ise ikinci yarıya çok muhteşem bir başlangıç yaptı. Hafta sonu evinde konuk ettiği Werder Bremen karşısında sahadan 7-1 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildiler. Takım olarak ofansif futbol sergileyen konuk ekip güçlü rakibine karşı açık bir futbolla başlayacaklardır. Bu karşılaşmada hücum yönü yüksek iki ekip tempolu bir futbolla maça başlayarak ilk yarı 1.5 Gol Üstü barajını aşmalarını bekliyorum.