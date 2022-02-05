Ligdeki puan sıralamasında Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un gerisinde kalan Bayer Leverkusen, en çok gol atan takımlar sıralamasında üçüncü sırada yer alsa da buna karşın ilk 20 haftalar dikkate alındığında en fazla gol kaydedilen sezona imza attılar.

Bayer Leverkusen bu sezon 20 maçta attığı 46 golle 2001-02 sezonundaki 46 gollük kulüp rekoru geride bıraktı. Gerardo Seoane’nin öğrencileri bu hafta sonunda oynanacak 21’inci hafta karşılaşmasında Dortmund deplasmanında rakiplerinin filelerini havalandırması halinde sezonun 50’nci golüne ulaşacak.