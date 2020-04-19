Bayer Leverkusen ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Charles Aranguz'in Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı belirtiliyordu.

Buna rağmen oyuncunun durumuna ilişkin iddialar bitmek bilmiyor. Aranguiz için şimdi de takımda kalma ihtimalinin ön planda olduğu aktarılıyor.

RP Online'ın haberine göre Leverkusen; Atletico Madrid, Galatasaray , Fenerbahçe, PSG, Atalanta, Inter, Fiorentina ve Universidad de Chile'nin istediği oyuncuyu kadrosunda tutmak için girişimlerini hızlandırdı.

RP'nin iddiasına göre oyuncunun kulüpten ayrılması hala düşük ihtimal... Bayer Leverkusen'de Simon Rolfes ve Rudi Völler, oyuncuyu takımda tutmak adına sezon başından bu yana kontrat görüşmelerini sürdürüyorlar.

Mart ayının sonunda duruma ilişkin konuşan Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, sözleşme uzatma görüşmelerinin iyi gittiğini belirtmişti. Fakat görüşmeler, corona virüs salgını nedeniyle kesintiye uğradı. Çünkü Aranguiz'in menajeri Fernando Felicevich, salgın nedeniyle Şili'de ve yeniden karşılıklı bir görüşme imkanı sağlanamadı.

Leverkusen, oyuncu ile 2023 yılın kadar bir sözleşme uzatmayı ve sonrasında ülkesine dönme isteğini gerçekleştirebilmesini umuyor.



