Tarihinde ilk kez üst üste üç maçta dört ya da daha fazla gol atan Leverkusen cuma akşamı Mainz ile karşılaşacak. Kırmızı siyahlılar rakibine dört gol atarsa Bundesliga tarihinde üst üste dört maçta dört ya da daha fazla gol atan ikinci takım olacak.

Bundesliga'nın 2018-19 sezonunda Borussia Dortmund, 5’inci hafta ile 8’inci hafta arasında oynadığı dört maçta 4 ya da üstü gol atarak kazandı. Nürnberg’i 7-0 yenen Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından 4-2, sahasındaki Augsburg maçından 4-3 ve deplasmanda Stuttgart karşılaşmasından da 4-0 galip ayrılmıştı.

Bayer Leverkusen’in ligin en az gol yiyen takımı Mainz karşısında deplasmanda dört gol atıp atamayacağını yarın akşam 23’üncü haftanın açılış maçında göreceğiz.



