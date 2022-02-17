Bayer Leverkusen'in 4 gol serisi
Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde, 31 puan 7 averaj ile 9. sırada yer alan Mainz 05, 41 puan 22 averaj ile 3. sırada yer alan Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.Mücadelenin ev sahibi takımı Mainz kalesinde gördüğü 24 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken, Bayer Leverkusen deplasmanda oynadığı son 11 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
Tarihinde ilk kez üst üste üç maçta dört ya da daha fazla gol atan Leverkusen cuma akşamı Mainz ile karşılaşacak. Kırmızı siyahlılar rakibine dört gol atarsa Bundesliga tarihinde üst üste dört maçta dört ya da daha fazla gol atan ikinci takım olacak.
Bundesliga'nın 2018-19 sezonunda Borussia Dortmund, 5’inci hafta ile 8’inci hafta arasında oynadığı dört maçta 4 ya da üstü gol atarak kazandı. Nürnberg’i 7-0 yenen Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından 4-2, sahasındaki Augsburg maçından 4-3 ve deplasmanda Stuttgart karşılaşmasından da 4-0 galip ayrılmıştı.
Bayer Leverkusen’in ligin en az gol yiyen takımı Mainz karşısında deplasmanda dört gol atıp atamayacağını yarın akşam 23’üncü haftanın açılış maçında göreceğiz.