Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u konuk edecek. Son haftaların formda takımı Leverkusen, geçtiğimiz hafta en ciddi rakipleri arasında yer alan Gladbach'ı deplasmanda 3-1 devirmiş ve moral depolamıştı. Peter Bosz'un ekibi sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 6 iddiasını sürdüren Wolfsburg ise zorlu deplasmanda puan kovalayacak.

53 puanı bulunan Leverkusen, 54 puanlı Leipzig'in ardından 4. sırada yer alıyor. Wolfsburg ise topladığı 39 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Bayer Leverkusen - Wolfsburg muhtemel 11'ler:

Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Kerem; Diaby, Amiri, Wirtz; Havertz

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Knoche, Brooks, Tisserand, Schlager, Arnold, Steffen, Marmoush, Brekalo, Weghorst

Leverkusen'de Jonathan Tah, Kevin Volland ve Lars Bender sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Wolfsburg'da ise Admir Mehmedi, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui, Mamadou Karamoko, Paulo Otavio, William ve Yannick Gerhardt'ın sakatlıkları bulunuyor.