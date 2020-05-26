Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'nın en formda ekipleri arasında yer alan Bayer Leverkusen, 28. hafta maçında Wolfsburg'u konuk edecek. Son 7 maçta 6 galibiyet alan ve ilk 2 iddiasını sürdüren Leverkusen, rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Wolfsburg ise zorlu deplasmanda puan kovalayacak. Peki, Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bayer Leverkusen - Wolfsburg muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u konuk edecek. Son haftaların formda takımı Leverkusen, geçtiğimiz hafta en ciddi rakipleri arasında yer alan Gladbach'ı deplasmanda 3-1 devirmiş ve moral depolamıştı. Peter Bosz'un ekibi sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 6 iddiasını sürdüren Wolfsburg ise zorlu deplasmanda puan kovalayacak.
53 puanı bulunan Leverkusen, 54 puanlı Leipzig'in ardından 4. sırada yer alıyor. Wolfsburg ise topladığı 39 puanla 6. basamakta bulunuyor.
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Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Bayer Leverkusen - Wolfsburg muhtemel 11'ler:
Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Kerem; Diaby, Amiri, Wirtz; Havertz
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Knoche, Brooks, Tisserand, Schlager, Arnold, Steffen, Marmoush, Brekalo, Weghorst
Leverkusen'de Jonathan Tah, Kevin Volland ve Lars Bender sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Wolfsburg'da ise Admir Mehmedi, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui, Mamadou Karamoko, Paulo Otavio, William ve Yannick Gerhardt'ın sakatlıkları bulunuyor.