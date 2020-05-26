Bayer Leverkusen - Wolfsburg (CANLI)

Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u konuk ediyor. Son haftaların formda takımı Leverkusen, geçtiğimiz hafta en ciddi rakipleri arasında yer alan Gladbach'ı deplasmanda 3-1 devirmiş ve moral depolamıştı. Peter Bosz'un ekibi sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 6 iddiasını sürdüren Wolfsburg ise zorlu deplasmanda puan kovalayacak. 53 puanı bulunan Leverkusen, 54 puanlı Leipzig'in ardından 4. sırada yer alıyor. Wolfsburg ise topladığı 39 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Maçın ilk yarısı başladı.

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı 11'leri:

Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Wendell, Sven Bender; Aranguiz, Kerem; Diaby, Amiri, Bellarabi; Havertz

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Steffen, Victor, Brekalo, Weghorst

Leverkusen'de Jonathan Tah, Kevin Volland ve Lars Bender sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Wolfsburg'da ise Admir Mehmedi, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui, Mamadou Karamoko, Paulo Otavio, William ve Yannick Gerhardt'ın sakatlıkları bulunuyor.