Bayer Leverkusen takımı Almanya liginde yer alan ve güçlü takımların arasında olan bir takımdır. Bayer Leverkusen stadı ise futbolseverler tarafından oldukça merak edilmektedir.

Bayer Leverkusen Stadı'nın adı nedir?

Kadrosunda çok önemli yıldızları barındıran Leverkusen takımının stadının ismi Bay Arena olarak bilinmektedir. Bay Arena stadı 1956 yılında inşa edilmiştir. Bayer Leverkusen takımına ait olan bu stat doğal çimden oluşmuştur ve çim ısıtmasına sahiptir. Muhteşem bir atmosfere sahip olan bu stat ile Bayer Leverkusen maçları daha heyecanlı geçmektedir. Almanya liginde beğenilen statlardan birisi olmayı başarmıştır.

Bayer Leverkusen Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Bay Arena stadının toplam kapasitesi 30.250 kişi alacak şekilde tasarlanmıştır. 1956 yılında inşa edilen bu stat 2009 yılında ise tekrar tadilat edilmiştir. Almanya liginin başarılı statları arasına girmeyi başarmıştır. Leverkusen seyircisi bu stadı her maçta tam kapasite doldurmaktadır. Daha önce 20 bin kişi ile sınırlı olan bu stat genişletilerek 30.250 kişi alacak şekilde yapılmıştır. Günümüzde daha çok seyirci maçlara geldiği in böyle bir çalışma yapılmıştır. Geniş statlar daha çok ilgi görmektedir.

Almanya liginde başarılı sezonlar geçiren Bayer Leverkusen takımı maçlarını Bay Arena stadyumunda oynamaktadır. Bu stat Beyer Leverkusen’in ev sahibi olduğu maçlarda kullanılan bir stattır. Bay Arena stadı sayesinde Bayer Leverkusen maçları daha keyifli olmaktadır. Lig ve Avrupa kupası maçlarını burada oynayan Bayer Leverkusen birçok başarıya imza atmıştır.