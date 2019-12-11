UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Juventus, son hafta maçında Bayer Leverkusen'e konuk oluyor. Çizme ekibi Juve, 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 6 puanlı Alman temsilcisi ise 3. sırada yer alıyor. Grup liderliğini garantileyen Juve, Almanya'da prestij maçında. Leverkusen ise gruptan çıkmak için, güçlü rakibini devirip, Atletico'nun mağlup olmasını bekleyecek. Merih Demiral, Juventus'un deplasmanda Bayer Leverkusen ile oynayacağı maça ilk 11'de başladı.

Bayer Leverkusen - Juventus maçı hangi kanalda?

BayArena'da oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği karşılaşma beIN SPORTS Max 2 ekranlarından izleyici ile bululuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Bayer Leverkusen - Juventus ilk 11'ler:

Bayer Leverkusen: Hradecky, L.Bender, Dragovic, S.Bender, Sinkgraven, Aranguiz, Demirbay, Bellarabi, Havertz, Diaby, Alario

Juventus: Buffon, Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

Leverkusen'de sakatlıkları süren Mitchell Weiser ve Joel Pohjanpalo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Juve'nin eksikleri ise, Khedira, Ramsey, Chiellini, Perin, Costa ve Bentancur.