Bundesliga'da çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puan toplayan ve namağlup lider durumda bulunan Bayer Leverkusen, 13. hafta maçında takipçisi Bayern Münih'i konuk edecek. Peter Bosz yönetiminde harikalar yaratan Leverkusen, Bayern engelini aşıp liderliğini sürdürmek istiyor. 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplayan ve Leverkusen'i takibini sürdüren Bayern Münih ise zorlu deplasmandan alacağı skorla evinde zirvede dönmenin hesaplarını yapıyor. Wolfsburg'a bu sezonki ilk galibiyetini tattıran Bavyera ekibi, Leverkusen'e de bu sezonki ilk kaybını yaşatmayı hedefliyor. Haftanın en önemli maçlarından birisi olan Bayer Leverkusen - Bayern Münih karşılaşması öncesi futbolseverler geri sayıma geçti ve 90 dakika ile ilgili araştırmalara başladı.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

19 Aralık Cumartesi günü BayArena'da oynanacak karşılaşma S Sport 2'den naklen yayınlanacak. TSİ 20.30'da başlayacak dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

LEVERKUSEN - BAYERN MUNIH MAÇI İDDAA ORANLARI!

Bayer Leverkusen - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Bayer Leverkusen: Hradecky, Bender, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, Baumgartlinger, Amiri, Wirtz, Bailey, Diaby, Schick

Bayern Münih: Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Hernandez, Goretzka, Coman, Müller, Tolisso, Gnabry, Lewandowski

90 dakika öncesi iki takımda da sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Ev sahibi Leverkuesen'de Palacios, Paulinho, Aranguiz ve Arias, konuk ekip Bayern'de ise Nianzou, Kimmich ile Martinez, kritik maçta görev alamayacak isimler.

Leverkusen'de Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın hafif sakatlığı bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun son durumu maç saatinde belli olacak.