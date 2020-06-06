Bundesliga'da gümbür gümbür şampiyonluğa yürüyen Bayern Munih 30. hafta maçında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Borussia Dortmund'a 7 puan fark atan Hansi Flick'in öğrencileri rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Bayer Leverkusen ise kendi sahasında Munih ekibi karşısında haftanın sürprizini yapmak istiyor.

Bayer Leverkusen - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Misli.com'dan canlı izlenebilecek mücadele saat 16:30'da başlayacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Wolfsburg karşısındaki beklenmedik yenilgiyi Freiburg galibiyetiyle kapatan Leverkusen'de herkesin dilinde tek bir isim var, Kai Havertz! Kevin Volland'ın sakatlığı sonrası daha merkez bir role geçen 99 doğumlu forvet, Volland'ın yokluğunda çıktığı 10 resmi maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı ve toplam 13 gole katkıda bulundu. Bayern karşısında Volland yine olmayacak ve gözler bir kez daha bu genç golcüde olacak... Son maç 90 dakika sahada kalan Jonathan Tah'ın durumunun maç saati yeniden gözlemleneceği açıklandı.

Bayern ise koronavirüs salgını dönüşünü 4/4 yaptı ve liderlikteki yerini iyice sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Dortmund'u geçmeyi başarmış ve puan farkını 7'ye çıkarmıştı... Son olarak farklı kazanılan Düsseldorf maçını yedek kulübesinden takip eden Jerome Boateng ile ilk yarı 3-0 bulununca riske edilmeyip kenara gelen Lucas Hernandez'in durumları belirsiz. Thiago, Niclas Süle, Philippe Coutinho ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları sürüyor.











