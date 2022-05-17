Bayburt’ta play-off yarı final coşkusu

Bayburtlular galibiyetin gelmesiyle birlikte sokaklara döküldü. Maçın bitiminin ardından başlayan kutlamalar gece yarısına kadar devam etti. Taraftarlar, davul zurna, meşaleler eşliğinde coşkulu bir şekilde Trabzon'dan dönen Bayburtsporlu oyuncuları karşıladılar. Cumhuriyet Caddesi, Saat Kule Meydanında küçük, büyük yüzlerce taraftar kutlamalara devam ederek, yarı final yolunda takımlarına destek verdiler.

Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, takımla gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu coşkuyu görüyorsunuz, biz bu şehre bu duyguyu yaşattığımız için takımla gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun bu coşkuyu, bu duyguyu bu şehre yaşattık" diye konuştu.

Bayram Öztürk isimli taraftar ise, "İnandık, başardık. Bayburtspor'a güveniyoruz, bütün şehir olarak inanalım, bu takımın arkasında duralım. Hedefimiz 1. Lig bunu asla unutmayalım. Bu şehir asla kaybetmez çünkü inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu. Takım otobüsünün kutlama alanından ayrılmasından sonra coşkulu kutlama sona erdi.

Öte yandan Bayburt Özel İdarespor, rakibi Bodrumspor ile cuma günü deplasmanda yarı final maçı oynayacak. Rövanş maçı ise, 23 Mayıs'ta Gençosman Stadyumunda oynanacak.

İHA