TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin 6'ncı haftasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor'u konuk etti. Gençosman Stadyumu'nda oynanan maçı Erhan Kutlu, Mustafa Yüksel Emre Demirel üçlüsü yönetti. Her iki takımın da aynı performans sergilediği maçta iki takım da ilk yarıda gole ulaşamadı. 4 dakika uzatma verilen maç, 0-0 beraberlikle bitti.

İkinciye yarıya hızlı başlayan konuk takım Arnavutköy, rakibinin kalesine yakın oynayan taraf oldu. Arnavutköy oyuncusu serbest vuruşla topu Furkan Yaman'a ulaştırdı. Yaman'ın topu Bayburtsporlu oyuncuya çarparak kaleye girdi. 0-0 beraberlik bozularak 1-0 hale geldi. Arnavutköy, Bayburtspor karşısında 1-0 üstünlükle avantajlı hale geldi.

Kornerden 80 numaralı oyuncu Cevat Kuy'un ortasıyla buluşan 45 numaralı oyuncu Batın Özdemir, Bayburtspor'un 77'nci dakikada golünü atarak durumu 1-1 eşitledi. Bu durumda sadece bir golü bulunan Bayburtspor, ligin 6'ncı haftasında Özdemir'in golüyle toplamda 2 gole ulaşmış oldu.

6 dakika uzatma verilen maç 1-1 beraberlikle sona erdi. 0 puanda olan Bayburtspor sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bayburt Özel İdarespor, ligin 7'nci haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

İHA