Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı canlı izle

2. Lig Play-Off maçlarında heyecan dorukta. Bodrumspor'la Bayburt 1. Lig'e yükselmek için karşı karşıya geliyor. 2.Lig Play Off Yarı Final rövanş maçında bugün oynanacak. İlk maçı Bodrumspor 3-1 kazanarak büyük avantaj sağlamıştı. Kazanan takım Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediye Spor maçının kazananı ile finalde karşılaşacak.

Bayburt Özel İdare Spor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bayburt Genç Osman Sentetik Stadı'nda oynanacak ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Eşleşmeyi geçen taraf Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. İki kulübün arası son dakikaları olaylı geçen ilk maçın ardından karşılıklı açıklamalarla gerilirken, Bayburtlu taraftarlar, rövanş öncesi Bodrumspor'un kamp yaptığı otele gece yarısı gelerek tezahüratlarda bulundu. Uyumakta zorlanan Bodrumsporlu futbolcular da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.