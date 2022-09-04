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Bayburt Özel İdare Spor-24Erzincanspor maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor'a konuk olan 24Erzincanspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Erzincan’a 3 puan alarak döndü.

04 Eylül 2022, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
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Bayburt Özel İdare Spor-24Erzincanspor maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor ile 24Erzincanspor karşı karşıya geldi. Bayburt Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Furkan Ulu hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan 24Erzincanspor maçın 20. dakikasında 99 numaralı formasıyla Mustafa Batuhan Altıntaş ile golü buldu. İlk yarısı 1-0’lık 24Erzzincansporun üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da gol çıkmadı.

24Erzincanspor 1-0’lık skorla maçtan galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.

24Erzincanspor ligdeki puanını 4’e çıkarırken önümüzdeki hafta cumartesi günü kendi evinde ligin üçüncü haftasında İnegölspor'u ağırlayacak. (İHA)

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