Bayburt İl Özel İdarespor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor'u konuk edecek. Peki, Bayburt İl Özel İdarespor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, en yakın takipçisi Kocaelispor'u konuk edecek. Kocaelispor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan, bu önemli karşılaşma öncesi temkinli konuştu. Her maçı ciddiye aldıklarını belirten Özcan Kızıltan, "En yakın takipçimizle aramızda 5 puan fark var. Ancak bu farkı önemsemiyoruz. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonu da ipi göğüslemek istiyoruz" dedi.
Bayburt İl Özel İdarespor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
Bugün oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sarı-siyahlı ekipte cezalı olan Emre Hasan Balcı ve golcü futbolcu Feyyaz Aydil forma giyemeyecek.
28 hafta sonunda 58 puan toplayan lider Bayburt İl Özel İdarespor, takipçisi 53 puanlı Kocaelispor'un 5 puan önünde bulunuyor.
Son haftalara girilirken ev sahibi ekip, alacağı galibiyetle puan farkını açmak istiyor. Konuk Kocaelispor ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılacak farkı 2'ye indirmenin hesaplarını yapıyor.