TFF 3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, en yakın takipçisi Kocaelispor'u konuk edecek. Kocaelispor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan, bu önemli karşılaşma öncesi temkinli konuştu. Her maçı ciddiye aldıklarını belirten Özcan Kızıltan, "En yakın takipçimizle aramızda 5 puan fark var. Ancak bu farkı önemsemiyoruz. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonu da ipi göğüslemek istiyoruz" dedi.

Bayburt İl Özel İdarespor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

Bugün oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sarı-siyahlı ekipte cezalı olan Emre Hasan Balcı ve golcü futbolcu Feyyaz Aydil forma giyemeyecek.

28 hafta sonunda 58 puan toplayan lider Bayburt İl Özel İdarespor, takipçisi 53 puanlı Kocaelispor'un 5 puan önünde bulunuyor.

Son haftalara girilirken ev sahibi ekip, alacağı galibiyetle puan farkını açmak istiyor. Konuk Kocaelispor ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılacak farkı 2'ye indirmenin hesaplarını yapıyor.