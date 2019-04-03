Bayburt İl Özel İdare emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor

TFF 3'üncü Lig şampiyonluk mücadelesi veren Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, en yakın rakibi Kocaelispor'u sahasında mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 29'uncu haftasında Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini Serdar Eylik, Ali Kemal Yükseker ve Eren Açıkgöz'ün golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden ev sahibi ekip, en yakın rakibi Karacabey Belediyespor ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek, ligin bitimine 5 hafta kala bütük avantaj yakaladı.

Bayburt temsilcisinde İsmet Kavuştu 74'üncü dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekibin mücadeleki tek golü ise 90'ıncı dakikada penaltı vuruşundan Sefa Narin'den geldi. Karşılaşmada ev sahibi ekip Eren ile bir de penaltı atışından faydalanamadı.