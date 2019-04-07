‘Bay beyin’ Nwakaeme

Trabzonlu yıldız, son 5 maçta da fileleri havalandırdı. Taraftarlar da Nijeryalı’ya, “Bay Beyin” lakabını taktı.

07 Nisan 2019, Pazar 10:48
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‘Bay beyin’ Nwakaeme

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şov devam ediyor. Attığı gollerin yanı sıra asistleriyle taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Nijeryalı yıldız için Bordo-Mavili taraftarlar "Bay Beyin" lakabını taktı. Yıldız oyuncu son 5 maçta 5 gol attı. 

VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ BEYİN

Taraftarlar, "Vücudunun 3'te 2'si beyin olan Nwakaeme'nin geçemeyeceği oyuncu yok. Trabzonspor paylaşım yaparak, "Bay Beyin taraftarlara keyif dolu bir hafta sonu diler" ifadelerini kullandı.

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