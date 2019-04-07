‘Bay beyin’ Nwakaeme

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şov devam ediyor. Attığı gollerin yanı sıra asistleriyle taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Nijeryalı yıldız için Bordo-Mavili taraftarlar "Bay Beyin" lakabını taktı. Yıldız oyuncu son 5 maçta 5 gol attı.

VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ BEYİN

Taraftarlar, "Vücudunun 3'te 2'si beyin olan Nwakaeme'nin geçemeyeceği oyuncu yok. Trabzonspor paylaşım yaparak, "Bay Beyin taraftarlara keyif dolu bir hafta sonu diler" ifadelerini kullandı.

​AĞAOĞLU: SÜPER LİG'İ DOMİNE EDECEĞİZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek yıllarda ligi domine edeceklerini belirterek, "O Trabzonspor'un temelleri de bugünlerde atılıyor" diye konuştu.. (Takvim)