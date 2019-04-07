‘Bay beyin’ Nwakaeme

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şov devam ediyor. Attığı gollerin yanı sıra asistleriyle taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Nijeryalı yıldız için Bordo-Mavili taraftarlar "Bay Beyin" lakabını taktı. Yıldız oyuncu son 5 maçta 5 gol attı.
VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ BEYİN
Taraftarlar, "Vücudunun 3'te 2'si beyin olan Nwakaeme'nin geçemeyeceği oyuncu yok. Trabzonspor paylaşım yaparak, "Bay Beyin taraftarlara keyif dolu bir hafta sonu diler" ifadelerini kullandı.
AĞAOĞLU: SÜPER LİG'İ DOMİNE EDECEĞİZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek yıllarda ligi domine edeceklerini belirterek, "O Trabzonspor'un temelleri de bugünlerde atılıyor" diye konuştu.. (Takvim)