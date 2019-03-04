PINAR Karşıyaka'da antrenörlük görevini geçen hafta Özhan Çıvgın'dan devralıp takımla ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 yenmenin mutluluğunu yaşayan Dirk Bauermann, taraftara hayran kaldı.

Kariyerinde birçok ülkede görev yaparak 9 şampiyonluk yaşayan, Almanya Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Alman çalıştırıcı, "İlk maçımı kazandığımız için mutluyum. Galibiyeti hak ettik. Ben buraya geldiğimde taraftarlarımız iç saha maçlarında takımın 6. oyuncusu gibi olduğunu söylemişlerdi, biraz eksik anlatmışlar. Taraftarımız yedinci belki sekizinci oyuncumuzdu. Onlarsız bu galibiyet kolay olmazdı" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)