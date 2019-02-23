Bauermann: Hedefimiz Play-Off’u yakalayabilmek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın yeni başantrenörü Dirk Bauermann, hedeflerinin play-off’a kalmak olduğunu bildirdi.

Bauermann için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, başantrenör Özhan Çıvgın’la yollarını ayırdıktan sonra çalışmak istedikleri isimlerden Bauermann’la anlaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İhtiyaçları olan disipline sahip bir isimle anlaştıklarını kaydeden Büyükkarcı, "Çok faydalı bir birliktelik olacak. Umarım beraber uzun süre çalışacağımız bir anlaşmaya imza atmış oluruz. Zamanının dar olduğunu biliyoruz. Kendisine gereken sabrı ve desteği göstereceğiz ve başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann da çok iyi taraftarı olan ve geleneklere sahip, çok eski bir kulüp Karşıyaka ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ligde önlerinde 11 maç olduğunu kaydeden Bauermann, şöyle konuştu:

"Çok kısa zamanımız olduğu için neyi değiştirip değiştirmeyeceğimizle ilgili akıllı davranmamız gerekiyor. Hedefimiz play-off’u yakalayabilmek. En önemli hedeflerimizden biri de oyuncularımızın maçlarda son saniyeye kadar savaşmaları. Benim görevim de onların bir arada oynamalarını sağlayıp, maçların son saniyesine kadar savaşmalarına yardımcı olmak. İstatistikler birçok şeyi söylüyor. Ligde en çok sayı atan 5. takımız ama en çok sayı yiyenler arasında da üst sıralardayız. Savunmayla ilgili birtakım düzenlemelere gitmemiz mantıklı gözüküyor. Averaj olarak 80 sayının üzerinde atan takımın maçları kazanıyor olması gerekiyor. Bizim kozumuz savunma olacak, maçları bu şekilde kazanmaya çalışacağız."

Bauermann, ligde ilk olarak Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu maçta da herkesin desteğini bekliyoruz. Umarım galibiyetle ayrılırız." ifadesini kullandı.

AA