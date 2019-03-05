Bauermann: Bizi iyi günler bekliyor

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında yarın daha önce 4 maçta da mağlup ettiği Letonya’nın Ventspils takımına konuk olacak Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Gücümüz doğrultusunda kupada nereye kadar gidebilirsek oraya kadar ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bauermann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başında ilk sahaya çıktığı Galatasaray Doğa Sigorta karşısında aldıkları galibiyetin FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda oynayacakları Ventspils maçından önce takıma öz güven kazandırdığını söyledi.

Ventspils’in zorlu bir ekip olduğunu belirten Bauermann, "Letonya takımlarına karşı oynamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Onların da kendilerine göre bir sistemleri var, dışarıdan şut atabilen hem kısa hem uzun oyuncuları var. Orada bizi kolay bir maç beklemiyor." diye konuştu.

Bauermann, organizasyonda iyi takımların yoluna devam ettiğini hatırlatarak, "Gücümüz doğrultusunda kupada nereye kadar gidebilirsek oraya kadar ilerlemek istiyoruz. Kupada çok iyi takımlar kaldı. Öncelikle bu turu geçelim ki diğer turda neler yapabileceğimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında oyuncularının gösterdiği mücadelenin çok önemli olduğunu aktaran Bauermann, şunları kaydetti:

"Takım, yapmayı düşündüğümüz değişikliklere iyi reaksiyon gösterdi. Önemli olan bizim bunun devamını sezon boyunca aynı şekilde devam ettirmemiz. Oyuncularımın bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Galatasaray karşısında her şeyi doğru yapmamış olabiliriz ama hiçbir zaman mücadeleden ve kavgadan geri adım atmadık. Hatalarımız oldu, istediklerimizi yüzde yüz sahaya koyamadık ama bence en önemli şey sahadaki o mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Bu bizim için çok iyi bir sinyal. Böyle mücadele etmeye devam edersek bizi iyi günler bekliyor."

AA