BAU SuperMassive iddialı

Bahçeşehir SuperMassive lige adımını attığı ilk günden beri kış mevsimlerini domine etti. KMF kupası üst üste 3 defa onların ellerinde yükselirken diğer takımlar için bu kupa bir hayalden öteye gidemedi. Şimdiyse 4. şampiyonluk için önlerinde sadece bir engel kaldı. O da 1907 Fenerbahçe...

Sezon nasıl geçti?

Worlds 2018 macerası hem Bahçeşehir SuperMassive hem de Lolespor takipçileri adına tatsız bir biçimde sonuçlandı. G-Rex’e 3-1 kaybedilen seri bir Dünya Şampiyonası’nda daha erken havlu atmamıza sebep oldu.

Artık 2019’a odaklama zamanı gelmişti. 2019 öncesinde takımın yerli yüzleriyle devam kararı alındı. Değişim yabancı oyuncularda yaşanacaktı. Önce GBM’in takımdan ayrıldığı öğrenildi. GBM bir maçı diğerini tutmayan bir oyuncuydu. Tek başına TBF’yi kazandırabilecek kadar yetenekli ve yine tek başına bir seriyi kaybettirecek kadar da tehlikeliydi. SUP cephesinden GBM hakkında olumsuz söylemler gelmese de taraftarlar, içten içe, MSI ve Worlds maceralarının faturasını GBM’e kesiyordu. Takımın daha istikrarlı bir orta koridora ihtiyacı vardı ve bu isim de 1907 Fenerbahçe Espor’dan ayrılan Frozen oldu.

Aynı dönemde SnowFlower da takımdan ayrılmıştı. O gün için Zeitnot’un yanına yakıştırılan yegâne isim SnowFlower’dı. Gidiş kararı Lolespor takipçilerinde üzüntü ve kızgınlık yaratmıştı. Yerinin doldurulamayacağı herkesin ortak fikriydi. Ne var ki haber sitelerine düşen birkaç söylenti bu algıyı değiştirdi. Söylentilere göre SUP, SK Telekom T1’dan Wolf ile ilgileniyordu. Başta buna pek de ihtimal verilmese de söylentilerin ardı arkası kesilmedi. En nihayetinde Bahçeşehir SuperMassive, Wolf’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Bir de koç arayışı vardı tabii. Irean takımdan ayrılarak kariyerinde LCS’te devam etme kararı. Irean’ın yeriniyse iki biri Türk diğeri Koreli iki koç aldı. Pades ile VicaL, 2019’da Bahçeşehir SuperMassive’in başarısı için işin kolları sıvadı.

Lig aşaması Bahçeşehir SuperMassive adına kusursuza yakındı. 18 maçta alınan 16 galibiyet, puan tablosunun ikinci sırası için yeterli olmuştu. Kusursuzluğu engelleyen unsur ise 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Bahçeşehir SuperMassive, 1907 Fenerbahçe Espor’a lig aşamasındaki iki karşılaşmada da diş geçiremedi. İkinci haftadaki karşılaşma 28 dakika gibi kısa bir sürede FB üstünlüğüyle tamamladı. 5. haftadaki mücadele daha çekişmeli geçmiş, maç 39. dakikaya kadar uzamıştı. Ne var ki kazanan taraf yine FB olmuştu.

Taraflar arasında oynanan iki maçın da FB lehine sonuçlanması KMF’den beklentilerimizin şekillenmesine yardımcı oluyor. İzleyici gözünden, belki de ilk defa, SUP bir mevsim finaline favori olarak çıkmıyor. FB taraftarının KMF için umutlanmasındaki ana sebeplerden biri olarak lig aşamasındaki maçlar öne çıkıyor. Ne var ki fabFabulous bu görüşlere katılmıyor.

Tek maçlık seriler bir takım için pek de ölçü sayılmamalı. Genel duruma baktığımız zaman ligi eşit galibiyet sayısında bitirdik. Bizi nasıl yeneceklerini biliyorlar ama geriye düştüklerinde ne yapacaklarını henüz tecrübe etmediler.

Fenerbahçe’nin geriye düştüğünde neler yapacağı gerçekten de KMF’nin kaderini belirleyecek. Tabii bir başka ayrıntıdan da söz etmek gerekiyor. Bahçeşehir SuperMassive bu seride tecrübe avantajını elde tutan taraf. Tüm oyuncular en az bir defa mevsim finaline çıkmış ve kupa kazanmış durumda. FB cephesindeyse Japone dışında mevsim finali görmüş bir isim yok. Geri kalan dört oyuncu böylesine bir finale hiç şahit olmadı.

Geçen seneki final rahat geçmişti

Lig aşamasını ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir SuperMassive, mevsim finallerine yarı finalden başlamaya hak kazandı. Yarı finaldeki rakip, 2018 boyunca sıkça karşılaştığı, Royal Youth oldu. SUP bu serinin açık ara en büyük favorisiydi. Zaten seri de onlar adına oldukça iyi başladı. 2-0 önce geçen takım için KMF bileti yalnızca bir galibiyet uzaktaydı. Tabii bu galibiyet bir türlü gelmedi. RYL seride ağırlığını koydu ve durumu 2-2’ye getirdi. Seriyi kurtaran isim Frozen oldu. Zoe performansı SUP’u finale taşıdı. Takım, finalden yalnızca 6 gün önce stres dolu ve yorucu bir seriyi geride bıraktı. Rakibi 1907 Fenerbahçe Espor ise yarı finali oldukça rahat geçmişti.

Oyuncular ne diyor?

2016 yılında lige adımını atan Bahçeşehir SuperMassive ilk mevsiminde finale yükseldi. Finalde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti ve ilk şampiyonluğunu kazandı. 2017 Kış Mevsimi’nde yine finaldeydi ve bu defa Oyunfor.CREW’u 3-1 ile geçerek 2. KMF kupasını kazandı. Son olarak 2018 Kış Mevsimi’nde Royal Bandits ile karşılaştı. Skor yine 3-1 kazanan yine SUP’tu.

Kısacası, Bahçeşehir SuperMassive ligde yer aldığı sürece diğer takımlar KMF şampiyonluğunun hayalini dahi kuramadı. Son üç yılda Şampiyonluk Ligi’nin MSI’da temsil etme görevini sadece Bahçeşehir SuperMassive üstlendi. KMF şampiyonluğu takım bir gelenek haline geldi.

Bu benim Kore dışındaki ilk takım tecrübem. Transfer sürecinin ilk anlarından itibaren nasıl bir ortamda bulunacağımı hissettim ve her şey tam da istediğim gibi gidiyor. Finaldeyiz, kazanmak ve burada ilk sezonumu şampiyonlukla tamamlamak istiyorum. – Wolf

Bolulu ligde iyi bir performans sergiledi. Karşımda olduğu zaman onunla oynamaktan zevk aldım çünkü kendini sürekli geliştiriyor. Ancak ben daha tecrübeliyim ve 5 maçlık seri benim için iyi bir avantaj. -Frozen

Doğruyu söylemek gerekirse Kirei bugüne kadar ligde oynamış en iyi yabancı ormancı ancak onu çok iyi analiz ettim ve final karşılaşması için sabırsızlanıyorum. -Stomaged

Kış Mevsimi Finali’ne sadece sayılı günler kaldı. 13 Nisan Cumartesi günü Bahçeşehir SuperMassive üst üste 4. KMF şampiyonluğu için Riot Games Espor Sahnesi’nde olacak. Karşılaşma Facebook, Twitch ve Youtube’dan canlı olarak yayınlanacak.

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