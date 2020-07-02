Batur Altıparmak: Caner için yurt dışından...

Kara Kartal’la 4 yıllık kontratı sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin’ in geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncusunun durumuyla alakalı olarak Ajansspor’a konuşan menacer Batur Altıparmak, “Daha önce de söyledim, Fenerbahçe dahil herhangi bir takımla anlaşmamız yok. Fenerbahçe’den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var” sözlerini sarf etti.