Galatasaray'ın alt yapısında yeşiten 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Şen devre arasında gittiği Hekimoğlu Trabzon formasıyla başarılı bir performans ortaya koyuyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batuhan Şen 8 karşılaşmada forma giydi ve sadece 3 gol yedi. Karadeniz ekibi 21 yaşındaki kaleciyle çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Manisaspor ve Manisa FK ile birlikte Beyaz Grup'ta bulunan Hekimoğlu Trabzon 48 puanla 4. sırada bulunuyor ve Play-Off'un en güçlü adaylarından...

Sözleşmesi uzatılıp kiralanmıştı!

Galatasaray, Batuhan Ahmet Şen’in sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatmış, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon'a bedelsiz olarak kiralamıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr