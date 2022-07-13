Batuhan Şen: En hazır şekilde lige başlayacağız

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray , ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte genç file bekçisi Batuhan Şen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Batuhan Şen, iki yıllık kiralık döneminin ardından Galatasaray’a daha güçlü döndüğünü ifade etti.

Batuhan Şeni’in açıklamaları şu şekilde:

"İki yıldır kiralık oynuyordum. Geri döndüm. Çok heyecanlıydım. Takım olarak yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok yorucu ve ağır antrenmanları oluyor. Lige hazırlık için yapıyoruz bunları. En hazır şekilde lige başlayacağız. Muslera çok yardımsever ve cana yakın bir insan. Uzun zamandır onunla çalışıyoruz. Çok yardımcı oluyor. Ondan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kiraya Galatasaray’a daha güçlü dönmek için gittim. Yine Galatasaray’a geldim. Muslera kulübün efsanesi ve çok önemli bir isim. Okan abi çok iyi bir kaleci. Fadıl Hoca ile birlikte çalışmak çok şey katıyor. İnşallah daha da iyi olacak."



