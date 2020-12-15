Bursaspor'un 5-4 kazandığı nefes kesen maçta adeta yıldızlaşan Batuhan Kör, herkesin merak ettiği bir oyuncu haline geldi. Göztepe'ye karşı 4 gol atan ve turu getiren Bursasporlu Batuhan Kör, 9 Mart 2001 tarihinde Bursa'da doğdu.

19 yaşındaki Batuhan Kör, geçen sezon Bursaspor A takımı ile Türkiye Kupası'nda iki maça çıkmıştı. Bu sezon ise takımın değişmez oyuncusu olan Batuhan Kör, geride kalan dönemde 15 resmi maça çıktı ve 9 gol attı. TFF 1.Lig'de ise bu 9 golün 5 tanesini kaydeden Batuhan orta sahada oynuyor

Bursaspor kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmesi olan Batuhan Kör'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2023 yılında sona erecek.



