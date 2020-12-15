Batuhan Kör kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Bursaspor'un 5-4 kazandığı nefes kesen maçta adeta yıldızlaşan Batuhan Kör, herkesin merak ettiği bir oyuncu haline geldi. Göztepe'ye karşı 4 gol atan ve turu getiren Bursasporlu Batuhan Kör, dikkat çeken performans sergiliyor.

Batuhan Kör kimdir?

Batuhan Kör 9 Mart 2001 Trabzon doğumlu. 2014 yılında Bursaspor alt yapısında futbola başladı. Yeşil beyazlı kulüp 2019 yılında genç oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

1.81 boyundaki forvet oyuncusu ayrıca sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Türkiye Kupası'nda çıktığı Göztepe maçında 4 gol atan oyuncu ayrıca bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Bugüne kadar Milli takım hocalarının radarına girmeyen Batuhan Kör Bursaspor'da alt yaş grupları dahil toplam 56 gol atmayı başardı.

Bursaspor kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmesi olan Batuhan Kör'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2023 yılında sona erecek.

Avrupa'da oynamak istiyor...

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinde milli takım forması giymek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



